شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ناعيا محمد نجم من السعودية: الفن المصرى فقد أحد رواده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والمتواجد حاليا فى الأراضى السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن الفن المصرى فقد أحد رواده برحيل الفنان الكبير محمد نجم، مقدما خالص التعازى لأسرته ولكل فنانى مصر الذين فقدوا أحد نجومهم.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، أنه سيعود إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء لاستكمال نشاطه الفنى فيما يتعلق بالعمل النقابى، لافتا إلى أن مجلس إدارة النقابة تواجد على مدار الفترة الماضية مع أسرة الفنان الراحل محمد نجم، لمتابعة حالته الصحية خلال تواجده بأحد مستشفيات الدقى.

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كان الفنان الكبير محمد نجم قد رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء بعد رحلة قصيرة مع المرض، حيث أصيب بأزمة قلبية منذ حوالى أسبوعين دخل على إثرها أحد مستشفيات الدقى.