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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان عن استقبال جمهوره له بعد صلاة العيد: "هما العشق".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان، على التقاط الصور التذكارية مع جمهوره ومعجبيه بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك منذ ساعات فى ناى الصيد بمنطقة الدقى.
ونشر رمضان الذى جسد شخصية "زلزال" فى السباق الرمضانى الماضى، مقاطع فيديو وصور من التفاف جمهوره حوله داخل النادى والتقاطهم العديد من الصور التذكارية، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام.
ويستعد رمضان لطرح كليبه الجديد "أنا بابا يبنى أنت"، الفترة المقبلة، بعدما شوق جمهوره بمقطع فيديو منذ أيام عبر حسابه الشخصى.
ونجح رمضان فى السباق الرمضانى المنصرم بمسلسله "زلزال" الذى يشاركه فى البطولة الفنانة حلا شيحة وماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.
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