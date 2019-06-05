شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كرتون جديد مشتق من سلسلة أفلام Jurassic World .. تعرف على موعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذى حققته سلسلة أفلام Jurassic World الشهيرة، قررت شبكة قنوات نتفليكس إنتاج مسلسل جديد مشتق من السلسلة الشهيرة التى تهتم بعالم الديناصورات.

ومن المقرر أن يشهد المسلسل الجديد المشتق من السلسلة العديد من المفاجآت بعد انضمام العديد من الممثلين العالميين لأداء الصوت، وسيطرح المسلسل الجديد عام 2020.

سلسلة "Jurassic World" تفترض وجود عالم الديناصورات وتُظهر الخطر الذى تحمله للبشرية، وفى الجزء الماضى سلطت الأحداث الضوء على جزيرة أيلا نوبلار التى تحتوى على العديد من الديناصورات، ولكن الفوضى تعم المكان بعد أن يتمكن ديناصور هجين معدل وراثيًا يدعى "إندومينوس ريكس" من الهرب فى أنحاء الجزيرة.