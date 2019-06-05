بالصور.. وصول جثمان محمد نجم لمسجد مصطفى محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصل منذ قليل، جثمان الفنان الكبير محمد نجم، لمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، لإقامة صلاة الجنازة على روحه.

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وحضر الجنازة الفنان عبدالله مشرف، الذي حرص على مساندة نجله "شريف"، قبل بدء صلاة الجنازة بالمسجد.

وكان الفنان محمد نجم قد تعرض لجلطة دماغية، دخل على إثرها المستشفى الشهر الماضي، ليرحل عن عالمنا صباح اليوم.

يذكر أن الفنان محمد نجم من مواليد 1944، بدأ التمثيل بأدوار صغيرة في السبعينات، ويعتبر من أهم فناني الكوميديا في المسرح، وله عدد كبير من الأعمال أهمها "عش المجانين"، "البلدوزر"، "عبده يتحدى رامبو"، "أصل وخمسة".