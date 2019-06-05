هناء ثروت اعتزلت على "يديه" واتهم أحمد آدم بتقليده.. مواقف في مشوار محمد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ ساعات، الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض.

الفنان الراحل يعتبر واحدا من أهم نجوم الكوميديا، وله تاريخ مسرحي كبير، ويعتبر مسرحه قبلة لرواد المسرح، بعد تألقه في عروض مسرحية طاف بها عددا كبيرا من البلدان العربية.

بداية فنية

في الستينات، وتحديدا عام 1968، شارك الفنان محمد نجم المولود عام 1944، في مسرحية "موزة و3 سكاكين"، وانطلق بعدها لتقديم الأفلام والمسرحيات، ومن أبرز أعماله السينمائية "مولد يا دنيا"، "حكايتي مع الزمان"، "أبدا لن أعود".

اعتزال السينما

عشق محمد نجم المسرح، وفضله كثيرا على السينما، وقال في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن السينما حالها سيء بسبب كثرة مشاهد العري، وفي عام 1994 قرر اعتزال السينما، وتفرغ للعروض المسرحية على مسرح نجم بالدقي.

اعتزال هناء ثروت

قال الفنان محمد نجم، إن الفنانة هناء ثروت، اعتزلت الفن على يديه، بعدما ذهب بها للشيخ الشعراوي ومن بعدها ارتدت الحجاب واعتزلت الفن بشكل نهائي.

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رفض ظهور الممثلات عاريات

قال إنه يرفض أن تظهر ممثلة عارية على مسرحه، فهو مسؤول عن المحتوى الذي يُقدم على مسرحه، ولابد أن تظهر الممثلة بملابس محتشمة، ولم يعتبر الأمر تذمت، بل اعتبره قيمة يقدمها على مسرحه، كما صرح أنه يرفض استخدام العنصر النسائي للجذب، والمرأة في مسرحه لها دورها، ولكنه يرفض "الخلاعة".

حياة أسرية

الفنان الراحل له ابن واحد يدعى "شريف"، شارك معه في عدد من العروض المسرحية، إلا إنه لم يُكتب له النجاح على غرار والده، كما أن "نجم" متزوج من السيدة يسرية عبدالجليل شقيقة الفنان عمرو عبدالجليل.

اتهام أحمد آدم

اتهم الفنان محمد نجم، الفنان أحمد آدم، بتقليده، وعلى الرغم من اعترافه بموهبته الكبيرة، إلا إنه أكد أن "آدم" ينبغي أن يكون شخصية خاصة به، ولا يقلده، خاصة أن الجمهور اكتشف أن آدم يقلد نجم بعد عرض مسرحيات الأخير على القنوات الكوميدية.

شفيق يا راجل

هو الإفيه الأشهر في مشوراه الفني، فأثناء تقديم مسرحية "عش المجانين"، كان "نجم" يجسد شخصية شاب يحكي عن موقف يجمعه برجل اسمه "شفيق"، وحينما يبدي الطرف الآخر عدم معرفته بـ"شفيق"، فيرد بصوته المميز قائلا: "شفيق يا راجل".

أعمال فنية

له عدد من الأعمال الفنية التي لا تنسى، أبرزها "البلدوزر"، "كحيون ربح المليون"، "الواد النمس"، اعقل يا مجنون"، وغيرها.

أزمة مرضه

أصيب الفنان الكبير بجلطة دماغية الشهر الماضي، استدعت نقله لغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بالدقي، وبعدها عانى من نقص الصفائح الدموية، نظرا لحالة الضعف العام بسبب تداعيات أزمة مرضه، وفي صباح اليوم رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 75 عاما.