الجمهور يلتف حول محمد رمضان في احتفالات العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: حرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة جمهوره كواليس احتفاله بأول أيام عيد الفطر، عبر حسابه الرسمي على انستجرام. والتقط رمضان الصور التذكارية مع جمهوره ومعجبيه بعد أداء صلاة العيد صباح اليوم في نادي الصيد بمنطقة الدقي. ونشر صور ومقاطع فيديو وصور من التفاف جمهوره حوله داخل النادي ويستعد رمضان لطرح كليبه الجديد "أنا بابا يبنى أنت"، الفترة المقبلة، وشارك في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل "زلزال"



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