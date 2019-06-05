نجوم الفن ينعون الفنان محمد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الفنان الكبير محمد نجم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وعلقت الفنانة ندى بسيوني، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "ألف رحمة على النجم الكبير محمد نجم، في جنة الخلد بإذن الله، وربنا يصبرك يا شريف".

كما نشر الفنان أشرف زكي، صورة للفنان الراحل، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، وعلق: "وداعا صاحب البهجة، وداعا صاحب القلب الطيب".

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كذلك نشر الفنان شريف إدريس، صورة للنجم الراحل، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان محمد نجم في ذمة الله".

بينما نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة للفنان الراحل، وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا".

ونشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة للفنان الكبير، وعلقت: "البقاء لله في وفاة الفنان محمد نجم، الله يرحمه ويغفرله، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ويثبته عند السؤال".

ونشر الفنان حسني شتا، عبر صفحته بتويتر، صورة للفنان الراحل، وعلق عليها: "الفنان محمد نجم في ذمة الله، ادعوله بالرحمة".