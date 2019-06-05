حنان مطاوع وأحمد فهمي وعلي الطيب الأفضل في مسابقة "إينرجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة حنان مطاوع، في مداخلة هاتفية لها، تعليقا على فوزها بجائزة أفضل ممثلة من لجنة التحكيم، عن دورها في مسلسل "لمس أكتاف"، إنها تشكر لجنة التحكيم التي منحتها هذه الجائزة.

وأضافت "حنان" في برنامج "كأس إينرجي للدراما"، مع الإذاعي محمد طارق أضا، على راديو إينرجي، أن لجنة التحكيم "على راسي من فوق"، مشيرة إلى أنها أحبت دورها في "لمس أكتاف" جدا وتوحدت معه، وتحمد الله على أن الدور أحدث هذا الصدى الجماهيري.

أما الفنان أحمد فهمي، الذي حصل لقب أفضل ممثل كوميدي بتصويت الجمهور عن مسلسله "الواد سيد الشحات"، قال في مداخلة هاتفية، إن الموسم الرمضاني لهذا العام كان صعبا للغاية، بعدما اجتهد الجميع.

بينما قال الفنان علي الطيب، الفائز بجائزة أفضل ممثل دور ثاني من لجنة التحكيم عن مسلسل "قابيل"، أن فوزه يعتبر شهادة كبيرة من النقاد، ويهديها لكل الجمهور الذي تفاعل مع الحلقات.

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وتابع: "يكفي إننا كنا بنحاول قدر الإمكان أن نكون الأفضل، وكل سنة وإنتوا طيبين، إنتوا عيدتوا عليا، ويارب نكون دايما عن حسن ظن الجمهور، أتمنى إن اللي جاي يكون على نفس المستوى".

وحصد مسلسل "زودياك" جائزة أفضل مسلسل من لجنة التحكيم وبتصويت الجمهور،

وحصد مسلسل "زودياك" جائزة أحسن مسلسل من لجنة التحكيم وبتصويت الجمهور، كما حصد جائزة الديكور والستايلست، وفاز أحمد السقا ودينا الشربيني بجوائز التمثيل عن الأدوار الأولى بتصويت الجمهور.

بينما فاز الفنان محمد ممدوح والفنانة حنان مطاوع بجوائز التمثيل الأولى من لجنة التحكيم، كما حصد كريم عفيفي وعلي الطيب، جوائز التمثيل عن أدوار مساعدة.

كما فاز الفنان أحمد فهمي، بجائزة أحسن ممثل كوميدي، والفنانة دنيا سمير غانم كأحسن ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل "بدل الحدوتة 3".