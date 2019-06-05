وزيرة الثقافة تنعي محمد نجم: "أعماله علامات خالدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

الكوميديا فقدت أحد مبدعيها" بهذه الكلمات نعت د. ايناس عبد الدايم "وزير الثقافة" الفنان الراحل محمد نجم، الذي توفي فجر اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقالت عبد الدايم:" الكوميديا فقدت أحد مبدعيها، وأعماله ستبقى علامات خالدة في تاريخ هذ الفن "

يذكر أن محمد نجم أحد أبناء قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ولد عام 1944، بدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينات وعمل في مسرح عبد المنعم مدبولي ثم أسس مسرحه الخاص، وكانت أولى أعماله موزة و3 سكاكين التي قدمها عام 1968، أول بطولة مسرحية له كانت باسم "حاجة تلخبط" عام 1970، قدم العديد من المسرحيات منها البلدوزر، عش المجانين، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر وغيرها.

شارك أيضاً في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية من أبرزها أبداً لن أعود، كيف تخسر مليون جنيه، حياة خطرة، حكايتي مع الزمان.