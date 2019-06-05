خاص| الموزع الموسيقي أحمد حسام يكشف كواليس أغاني تامر حسني في حفل العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بمشاركة أكرم حسني وعلي ربيع وأشرقت أحمد وأعضاء فريقه في "فويس كيدز"، أحيا الفنان تامر حسني حفل عيد الفطر بمركز المنارة للمؤتمرات، صباح اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعض أبناء الشهداء ومصابي العمليات الخاصة.

وعن كواليس إعداد الأغاني التي قدمها تامر بالحفل، قال الموزع الموسيقي أحمد حسام في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بدأنا العمل عليها بعد 10 أيام من بداية شهر رمضان، وانتهينا منها تماما، أمس الثلاثاء، وكانت البداية بأغنية "هنكبر" التي لحنها تامر حسني، ووزعها إلهامي دهيمة موسيقيًا".

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واستكمل: "بعدها اتجه التفكير لتقديم أغاني "أنا مصري" و "هي إيه الحياة"، وقمت مع إلهامي، وأدهم دهيمة بعمل ورشة موسيقية لإعادة توزيعهم وتسجيلهم "

وقال: "العمل هو التعاون الأول لي مع تامر حسني، وعرفت جيدًا من خلاله شغفه الدائم بالبحث والعمل على الفكرة الجديدة وتطويرها، ولديه طاقة كبيرة لتقديم فكرة جديدة في كل دقيقة.

وأضاف حسام: "مع خصوصية التجربة فهي ليست الأولى التي أشارك مع الزملاء إلهامي وأدهم بالتوزيع الموسيقي لعمل يقدم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ وزعنا من قبل أغاني "متخافوش على مصر" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، وأغنية وطنية لمصر للمطربة ريهام عبدالحكيم، ولنا أيضًا مع راشد الماجد أغنية بعنوان "شامخ"، بجانب أغنيتين وزعناهما موسيقيًا بالألبوم الجديد للفنانة سميرة سعيد".