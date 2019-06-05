- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الفنان سامي مغاوري، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، على أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "زي الشمس"، والتي أثارت جدلا كبيرا فور عرضها أمس.
وكتب "مغاوري": "حبايبي وأصدقائي، وحياة أغلى كيلو كحك في حياتكم، حد يقولي مين اللي قتل فريدة".
وكانت الحلقة الأخيرة من المسلسل، قد أثارت جدلا كبيرا، خاصة بعد ظهور مشهد يجمع بين ريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، ولم يستطع الجمهور تفسير المشهد، كما أن مقتل "فريدة" –ريهام عبدالغفور- على يد زوجة حبيبها، اعتبره البعض غير منطقي.
مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، أحمد داوود، سوسن بدر، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر سامي مغاوري يعلق على نهاية "زي الشمس" بطريقة ساخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.