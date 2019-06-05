سامي مغاوري يعلق على نهاية "زي الشمس" بطريقة ساخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان سامي مغاوري، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، على أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "زي الشمس"، والتي أثارت جدلا كبيرا فور عرضها أمس.

وكتب "مغاوري": "حبايبي وأصدقائي، وحياة أغلى كيلو كحك في حياتكم، حد يقولي مين اللي قتل فريدة".

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وكانت الحلقة الأخيرة من المسلسل، قد أثارت جدلا كبيرا، خاصة بعد ظهور مشهد يجمع بين ريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، ولم يستطع الجمهور تفسير المشهد، كما أن مقتل "فريدة" –ريهام عبدالغفور- على يد زوجة حبيبها، اعتبره البعض غير منطقي.

مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، أحمد داوود، سوسن بدر، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.