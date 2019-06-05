هكذا نعى نجوم الفن شهداء حادث العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شهداء الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش جنوب العريش.

وعلق الفنان رامي جمال، عبر صفحته الرسمية بتويتر قائلا: "في صباح يوم العيد، يأبى أعداء الإنسانية ترك تلك العقيدة الكافرة بضربهم كمين العريش وسقوط شهداء جدد، المجد للشهداء، والجنة للشهداء، وصبر الله أهالي الأبطال، وجالك أبطال جدد يا عمرو يا صلاح، عيدكم في الجنة يارب".

فيما قال الفنان محمد عادل إمام، عبر صفحته بتويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله شهداءنا، وأسكنهم فسيح جناته، وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".

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بينما علق الشاعر أمير طعيمة، عبر صفحته بتويتر، قائلا: "مش عارف أقول إيه ولا أكتب إيه، حسبي الله ونعم الوكيل، ونحتسبهم عند الله شهداء".

كما نشر الفنان عزيز الشافعي، عبر صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "رحم الله شهداءنا وأبطالنا، تعازينا لأهالي شهداء الواجب من ظباط و جنود كمين العريش، اللهم اقتص لنا من الإرهابيين ومن والاهم".

ونشر الفنان عباس أبو الحسن، صورة عبر صفحته بإنستجرام، لمجموعة من الجنود في الجيش المصري، وعلق: "اللهم اجعلها بردا سلاما على روح كل جندي، عاش وصمد ومات دفاعا عن أمن وسلامة وطنه، ستظلون يا حماة ودروع الوطن أحياءا في ذاكرة الأمة، ومثالا للشجاعة والفداء والتضحية، فلندعو بالصبر والسلوان لأهاليهم و لنقرأ الفاتحة على أرواحهم كلما طافت ذكراهم بمخيلتنا".