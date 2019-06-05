شاهد: الفنانة أحلام تتفاعل مع قصة سجين عبر مبادرة “فرجت” وتسدد ديونه.. فيديو مؤثر للحظة...

تفاعلت الفنانة الإماراتية “أحلام” مع قصة سجين بسبب دين يبلغ أكثر من 87 ألف ريال، بعد أن صدر عليه أمر حبس مكث بسببه في السجن مدة سنتين، ولديه 7 أبناء، حيث سددت الدين ضمن مبادرة “فرجت”. ووثق مقطع فيديو الأب السجين بعد الإفراج عنه، وهو يحتضن أبناءه، فرحاً بخروجه من السجن والعودة إليهم، بعد أن عرضت تغريدة على تويتر قصته وأنه مسجون بسبب الدين، وأن أمه توفيت أثناء سجنه.

وتفاعلت الفنانة الإماراتية “أحلام” مع قصة السجين، وتواصلت مع صاحب الحساب الذي نشر قصته بـ “تويتر”، وسددت الدين، ليفرج عنه سريعاً، ومن جانبه قدم المغرد شكره للفنانة ولمسؤولي الأمن الذين فزعوا للإفراج عن السجين في أسرع وقت بمجرد السداد.