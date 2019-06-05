شاهد.. شيرين رضا تنعى شهداء الحادث الإرهابي بسيناء

نعت الفنانة شيرين رضا، شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في كمين العريش خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع

التغريدات العالمي "تويتر".وعلقت شيرين عبر حسابها فكتبت:"رحم الله شهداء كمين سيناء الأبطال ويا رب صبر أهلهم على هذا الفراق العظيم"، وانهالت تعليقات متابعيها يستنكرون تلكالأفعال المشينة، ويدعون للشهداء بالرحمة.





جدير بالذكر أنه استهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش في شمال سيناء، و جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.