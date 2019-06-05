شاهد.. أمير طعيمة ينعى شهداء حادث سيناء الإرهابي

نعى الشاعر الغنائي أمير طعيمة، النقيب عمر القاضي أحد شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في كمين العريش في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وقدم خالص تعازيه لأهالي الشهداء، وذلك من خلال حسابهالرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".
عبر طعيمة عبر حسابه عن استيائه من الحادث الإرهابي وتمنى أن يلعن الله فاعليه ويصبحوا وقودا للنار نتيجة ذلك الفعل البشع، ودعا للشهيد الشاب
جدير بالذكر أنه استهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش في شمال سيناء، و جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.
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