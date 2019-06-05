تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح في عيد الفطر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ابتداء من الخميس 6 يونيو الذي يوافق ثاني أيام العيد، حتى السبت الموافق ٨ يونيو، منها مسرحية "يعيش أهل بلدي" على المسرح القومي بالعتبة.

ويعرض يعيش أهل بلدي في تمام الساعة التاسعة مساءً من ثاني أيام العيد، ويقوم بالبطولة كل من: أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، من تأليف محمد بغدادي، إخراج عاصم نجاتي، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة وهي "100، 70، 50، 30" جنيه.

ويستضيف المسرح العائم الكبير بالمنيل، مسرحية "الحالة توهان"، في تمام الساعة التاسعة مساء ثاني أيام العيد، بطولة جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس، تأليف سيد خاطر والسيد إبراهيم ، إخراج سيد خاطر، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة وهي "100، 50، 30، 20" جنيه.

وعلي مسرح الغد بالعجوزة يعرض المخرج عمرو حسان مسرحية "الحادثة"، في تمام الساعة التاسعة مساء ثاني أيام العيد، من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر ،نيجار، فتحى الجارحى، إخراج عمرو حسان،

وتباع التذاكر بسعر موحد وهو 30 جنيهًا.

وتعرض مسرحية "بيت الأشباح"، على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، ابتداء من ثاني أيام العيد في تمام الساعة السابعة مساءً، من تأليف و إخراج محمود جمال حديني، و من بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "إبدأ حلمك"، وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين وهما 30 و 50 جنيهًا، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.

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ويستقبل مسرح الطليعة بالعتبة، مسرحية "شباك مكسور"، بقاعة زكي طليمات في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء من ثاني أيام العيد، من تأليف رشا عبدالمنعم و إخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، علي كمال، وتباع التذاكر بسعر 30 جنيهًا، أما في قاعة صلاح عبد الصبور تُعرض مسرحية "نوح الحمام"، في تمام الساعة السابعة مساءً من ثاني أيام العيد، بطولة سوسن ربيع ، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف و إخراج أكرم مصطفى، وسعر التذكرة ٢٠

جنيهًا.

وعلى مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر مسرحية "ست الدنيا"، علي مدار حفلتين في الساعة الرابعة عصرًا و السابعة مساء، وذلك يومي الأربعاء والخميس، أما يومي الجمعة والسبت يعرض حفلة واحدة في تمام الساعة السابعة مساء، و العرض نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي أقامتها الفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم، تأليف وأشعار بلال إمام، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، تصميم و تدريب ميدو آدم، وتتراوح أسعار التذاكر بين 20 و 30 جنيهًا.

وتُعرض مسرحية "أبو كبسولة"، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساءً من ثاني أيام العيد، ويقوم بالبطولة كل من: مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبدالشفيع ،تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة وهي "100، 75، 50، 25" جنيه.

ويفتح مسرح القاهرة للعرائس أبوابه للأطفال، لعرض مسرحية "محطة مصر"، من خلال حفلتين الأولى في الساعة السادسة مساء وفي الساعة الثامنة مساءً من ثاني أيام العيد، من تأليف محمد زناتي و إخراج رضا حسنين، وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين هما 25 و 35 جنيهًا.

ويستضيف مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد، مسرحية "زهرة اللوتس"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء من ثاني أيام العيد، تأليف طارق مرسي و إخراج محمد حجاج، وتباع التذاكر للعرض بسعر 30 جنيهًا.