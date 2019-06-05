إغلاق التحقيق في اتهام الممثّل ديبارديو بالاغتصاب

قال مكتب النائب العام بفرنسا إن الادّعاء أغلق تحقيقاً في اتهامات بالاغتصاب ضدّ الممثل جيرارد ديبارديو (70 عاماً)، الذي يعدّ أحد أبرز الممثلين الفرنسيين وقام ببطولة نحو 170 فيلماً.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الشكوى قدّمتها ممثلة فرنسية عمرها 22 عاماً.

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وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أن المحققين لم يتمكّنوا من إثبات صحة الادعاءات المقدّمة.

واكتسب ديبارديو شهرةً دوليةً سنة 1990 عندما أدّى دور البطولة في الفيلم الكوميدي الناطق بالإنجليزية "البطاقة الخضراء"(جرين كارد).

ووُجِّهت انتقادات لديبارديو في الغرب خلال السنوات الأخيرة بسبب علاقاته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.