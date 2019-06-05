ميلانيا ترامب بإطلالة جديدة في لندن.. وحقيبة باهظة بـ 64 ألف دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ بداية جولتها الرسمية في لندن التي تستغرق 3 أيام، وتلفت ميلانيا ترامب الأنظار بأكثر من إطلالة تميزت بالأناقة والجاذبية، وصباح اليوم الأربعاء سرقت سيدة أمريكا الأولى الأنظار بإطلالتها مرة أخرى.

وانضمت ميلانيا لزوجها الرئيس دونالد ترامب هذا الصباح، لعقد اجتماع مع تيريزا ماي وزوجها فيليب، في " 10 شارع دونينغ"، وهو مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطانيا.

وكما هو متوقع، تصدرت إطلالة ميلانيا العناوين، حيث ارتدت معطفًا بيج أنيقا من علامة "سيلين"، وأضفت لمستها الخاصة من خلال إضافة ذلك الحزام الأسود لتحديد خصرها، كما أكملت إطلالتها بحذاء أسود أنيق وحقيبة بنفس اللون.

وفي حين أنه لا خلاف على أناقة إطلالتها، إلا أن حقيبتها الـ"بيركين" السوداء كانت من سرق الأضواء وصاحبة الجدل الأكبر في إطلالتها، حيث بلغت تكلفتها حوالي 50 ألف جنيه استرليني بما يعادل 63.71 ألف دولار.

وتُعرف حقائب "بيركين" من "هيرمس" بقيمتها الباهظة، ولكن هذه الحقيبة تعد مميزة؛ لأنها من مجموعة "بيركين 25" ومُصممة من جلد تمساح النيل، وهو نوع نادر من جلد التمساح، ويأتي من التمساح النيلي أو الأفريقي والموجود في جنوب أفريقيا.

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وإضافة إلى سيدة أمريكا الأولى، تعد حقائب "بيركين" هي المفضلة لدى الكثير من النجمات، أبرزهن "فيكتوريا سيكريت".

وبينما اعتمدت "ميلانيا" إطلالة بلون هادئ، اختارت "تيريزا" الأزرق الزاهي عنوان إطلالتها، حيث ارتدت بدلة تنورة وحذاء بنفس اللون اللافت.

وتأتي هذه الإطلالة لميلانيا، بعد تألقها بـ 3 إطلالات مختلفة الثلاثاء، كان أبرزها ثوبها الأبيض الأنيق من ديور، والذي ارتدته خلال مأدبة العشاء برفقة العائلة البريطانية المالكة في قصر باكنغهام في حضور الملكة إليزابيث.