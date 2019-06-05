هل تطمح نادين نجيم لتكون نائبًا في البرلمان اللبناني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأرقام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بوصولها إلى 65 مليون متفاعل مع اسمها و700 مليون مع مسلسلها "خمسة ونص"، خلال شهر رمضان المبارك.

وأعربت نادين نسيب نجيم عن سعادتها بهذا الإنجاز الرقمي، وقالت خلال مداخلة هاتفية على احدى القنوات التلفزيونية: "شكراً لجمهوري الحبيب في كل الوطن العربي نجاحي وصل بفضل محبتكم".

وردت نجيم خلال المداخلة الهاتفية على سؤال ما اذا كانت تطمح لتكون نائبًا في البرلمان اللبناني: "ليست السياسة من طموحاتي، لكن الأمر ليس مستبعد".

وعن الحزب الذي تنتمي له، قالت نجيم إنها منتمية لحزب "الشعب اللبناني".