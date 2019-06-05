محمد لطفي: الفنان المصري يتهافت على مشهد واحد بأميركا.. والسبكي قادنا للعالمية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري، محمد لطفي، إنه أكثر شخص شارك في فيلم "حملة فرعون" يعرف القيمة الكبيرة للملاكم مايك تايسون، موضحًا أنه بصفته ملاكم قديم فهو يعرف القيمة الرياضية والمعنوية لحضور نجم كبير في مجال الملاكمة مثل تايسون للمشاركة في فيلم مصري.

ووجه لطفي في تصريحات إعلامية خلال حضوره حفل العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون"، كلمة شكر وتحية كبيرة للمنتج محمد السبكي الذي استطاع أن يصل بالفيلم المصري إلى العالمية من خلال إحضاره هؤلاء النجوم العالميين.

وعن اختلاف أدواره في الفترة الأخيره وابتعاده عن الكوميديا، قال الفنان المصري محمد لطفي إن كل فنان يمر في حياته ببعض الفترات المختلفة فيقدم الدراما والتراجيديا والكوميديا.