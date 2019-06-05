شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت أول مرة.. فرقة مسار إجبارى تغنى "إكوستيك" فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة مسار إجبارى لإنطلاقة غنائية فى موسم الصيف بأولى حفلاتها فى القاهرة بعد غياب طويل عن الحفلات الجماهيرية، تطل خلالها بشكل موسيقي جديد على طريقة "الإكوستيك" المبسط، بإعادة توزيع أغانيها موسيقيًا، على مسرح دار الأوبرا، وذلك فى السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل.

وتحتفل مسار إجبارى مع جمهورها بإطلاق ألبومها الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة دستة سنوات، ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".