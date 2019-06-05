محمد عساف يطرح اغنية “بصراحة” باللهجة العراقية… فيديو وكلمات

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2019 02:58 مساءً - طرح النجم الفلسطيني محمد عساف أغنية عراقية جديدة بعنوان “بصراحة” وذلك عبر حساب شركة Platinum Records Music على اليوتيوب.

أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” التي أطلقها محمد عساف العام الماضي، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وفيما يلي كلمات اغنية “بصراحة”:

بصراحه

اني منك بده قلبـي ايمـل

انته متغيـر تمــاماً

مو مثل الاول

ماوصلنا لحل

ودائماً تزعـل

بعد لتخليـني اشوفك حته لا نتمشكـل

…………

خلي واحد بيـنه يترك المكان

منتراهم بعد دام العشق هان

وجان لازم انا اعوفك من زمان

استعجلت بيك وطلع مالك امان

…………

عادي جداً ننهـي كلشـي

لان طول هالخلاف

جنت خايف لا اخسرك

هسه ابشرك ما اخاف

…………

استحاله انضل سويه لا بعد منضـل

قلبي غير الضيم منـك كلشي ماحصـل

صعبـه اتحمـل

تجرح وتهمـل

مثلما جيت الحياتـي يلله منها اتفضـل

…………

قلبي طاوعنـي ولقـد تم الغيـاب

شدلي حيلك لازم انصفي الحسااب

لا تتوقع رااح اموت من العـذاب

ربك يسد باب يفتح الف باب

عادي جداً

…………

عادي جداً ننهـي كلشـي

لان طووول هالخلاف

جنت خايف لا اخسرك

هسه ابشرك ما اخاف