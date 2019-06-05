لجين عمران تهاجم الاعلاميات الباحثات عن القاب.. فمن قصدت؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2019 02:58 مساءً - انتقدت الاعلامية السعودية لجين عمران الاعلاميات العربيات الباحثات عن القاب قائلة قائلة انهن يبحثن عن ما يسد النقص او الفراغ الذي بداخلهن.
كلام لجين عمران جاء ردا على سؤال عن رأيها في الهجوم على الألقاب من الإعلاميات العربيات.
وقالت لجين عمران، في العدد الجديد من مجلة فوغ: ” من تعتقد أن إسمها وحده غير كافي و أنها تحتاج لشيء ما يسد النقص أو الفراغ الذي بداخلها فلتبحث لنفسها عن لقب ، فالألقاب في نهاية الأمر مجانية لا تحتاج لمال أو شهادة أو مجهود”.
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