بعد نزاعٍ مع "أمازون".. وودي ألن يُصوّر فيلمه الجديد بإسبانيا

أعلنت "ميديا برو" شركة الإنتاج الإسبانية، الثلاثاء، أن المخرج الأمريكي وودي ألن يبدأ تصوير فيلمه المقبل في سان سيباستيان بإسبانيا خلال يوليو/تموز، مع الممثل كريستوف والتز، الفائز بجائزة "الأوسكار".

ويعدّ الفيلم أول عمل للمخرج منذ أن تأجّل عرض "يوم ممطر في نيويورك" (إيه ريني داي إن نيويورك) إثر حملة "#مي_تو" ضدّ التحرش.

ولم يُعرَض "يوم ممطر في نيويورك" في الولايات المتحدة قطّ، كما رفضت شركة "استوديوهات أمازون" سنة 2018 توزيعه بعد تردُّد اتهامات بأن وودي ألن (83 عاماً) تحرش جنسياً بابنته بالتبني سنة 1992، ونفى ألن هذا الأمر ولم يُوجَّه إليه أي اتهام جنائي.

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وينتمي الفيلم الجديد إلى النوع الرومانسي الكوميدي، حيث تدور أحداثه حول زوجين أمريكييْن يحضران مهرجان "سان سيباستيان السينمائي".

وسيكون الممثّل النمساوي والتز، أحد أبطال الفيلم إلى جانب الأمريكية جينا جيرشون والإسبانية إلينا أنايا، والفرنسي لويس جاريل.

وقالت "ميديا برو": "كُرِّست لهذا الفيلم جميع العناصر حتى يكون في مستوى ما اعتدنا عليه من مخرج بموهبة وودي ألن.. سيناريو بارع وطاقم تمثيل عالمي على أعلى مستوى"، ولم يتحدّد بعد موعد عرض العمل.

يُذكَر أن ألن رفع، في فبراير/شباط، دعوى يطالب فيها شركة "أمازون" بتعويض قدره 68 مليون دولار عمّا لحقه من أضرار بسبب رفضها توزيع الفيلم وفسخ العقد معه، وردَّت "أمازون" بأن الفسخ العقد له مبرّراته.