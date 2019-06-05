وفاة الفنان الكوميدي المصري محمد نجم عن 75 عاماً

توفي نجم الكوميديا المصري، محمد نجم، الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيبوبة منذ يومين.

وقال نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، إن المبدع الكبير محمد نجم توفي في أحد مستشفيات حيّ الدقي بعد فترة قصيرة من العلاج، مضيفاً أن حالته الصحية كانت سيئة.

وانتابت أزمة صحية شديدة الفنان المصري ما تطلّب نقله إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء إصابته بجلطة دماغية، وتم حجزه في العناية المُركّزة، حسب صحيفة "الوطن" المصرية.



والفنان محمد نجم اسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض، وُلِد عام 1944 في قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

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واشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية خصوصاً المسرحية، إذ تفوّق في الفنّ الرابع إلى درجة أنه أنشأ فرقةً مسرحيةً ومسرحاً باسمه.





وبدأ محمد نجم مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، مُستهلاً مشواره المسرحي بالعمل في مسرح عبدالمنعم مدبولي، كما احترف الكوميديا أساساً.

ومن أبرز مسرحياته عند البدايات "موزة و3 سكاكين" عام 1968، ثم تقلّد أول بطولة مطلقة في مسرحية "حاجة تلخبط"، ومن أعماله التي مثَّلت حديث الجماهير واستقرت في التاريخ الكوميدي "عش المجانين" و"البلدوزر"، و"اعقل يا مجنون"، و"عبده يتحدى رامبو"، و"النمر".





ورغم تركيز محمد نجم على المسرح، إلا أنه شارك أيضاً في كثير من الأعمال السينمائية، مثل "حكايتي" مع الزمان، و"كيف تخسر مليون جنيه"، و"حياة خطرة".