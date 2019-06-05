تأجيل طرح “ديو” لمجرّد – رمضان.. وهذا ما أعلنه النجم المغربي

بعد أن كشف الفنان المصري محمد رمضان، في وقت سابق، عن تسجيل أغنية “ديو” جمعته بالفنان المغربي سعد لمجرّد، سيتم طرحها مصوّرة في وقت قريب من فصل الصيف، أعلن لمجرّد عن تأجيل طرح العمل الى حين الانتهاء من تصوير الفيديو كليب المخصص لها.

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وفي منشور على حسابه الخاص عبر موقع “انستغرام”، قال لمجرد: “سيتم تأجيل طرح الدويتو بيني وبين اخي الفنان الممثل العربي المحبوب محمد رمضان وسنعلن عن تاريخ طرح العمل فور الانتهاء من تصويره”.

من جهة أخرى، اغتنم لمجرد الفرصة للإعلان عن طرح أغنيته الجديدة بعنوان “نجيبك”، وذلك يوم 16 حزيران الجاري، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور”، وختم بالقول: “تحياتي وتقديري لكم يا أغلى وأحلى فانز”.

وفور إعلان الخبر، بدأت تعليقات المتابعين الذين طالبوا بالإسراع بطرح الديو الغنائي الذي سيجمع لمجرّد بمحمد رمضان، معبّرين عن حبهم للنجمين، كما أشار الجمهور بالمقابل الى حماسهم للاستماع الى أغنية “نجيبك” الجديدة التي سيطرحها لمجرد بعد أقل من أسبوعين، بحسب قوله.