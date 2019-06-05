بماذا وصف ترامب تصرفات ميغان ماركل تجاهه؟

Jun 05, 2019
لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى أنه يعتقد أن دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، لطيفة جداً حتى وإن كانت ”فظة“ تجاهه.
وجاءت تصريحات ترامب في مقتطفات من مقابلة تم نشرها قبل البث متمنياً أن تكون مستمتعة بحياتها ويعتقد أنها لطيفة جدا. وتابع انها كانت فظة تجاهه. ولا بأس في أن تكون فظة. لكن ليس جيدا بالنسبة له أن يكون فظا تجاهها ولم يكن كذلك.
وكانت ميغان ماركل، قد انتقدت ترامب خلال حملته الانتخابية في عام 2016.
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