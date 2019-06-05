محمود عبد المغني: أُصبتُ في "حملة فرعون".. وهذا سر قراءة تايسون للقرآن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري، محمود عبد المغني، إنه تعرض لإصابة بالغة أثناء تصوير فيلم "حملة فرعون" بسبب مشاهد العنف والأكشن، ما جعله يأخذ فترة راحه لمدة 10 أيام، مؤكدًا أن جميع مشاهد الحركة صعبة وشارك فيها الفنانون بأنفسهم.

وأعرب عبدالمغني في تصريحات إعلامية خلال حضوره حفل العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون" عن سعادته لوصول الفيلم إلى العالمية بعد مشاركة بعض النجوم العالميين وتغطية العديد من القنوات الأجنبيه لأحداثه.

وعن رأيه في النجوم الأجانب وطبيعة دوره في الفيلم، أوضح بأنهم استفادوا كثيرًا من النجوم العالميين لأنهم على مستوى عال جدًا من الاحتراف والمهنية، كما أنهم على المستوى الأخلاقي متواضعين لدرجة كبيره.