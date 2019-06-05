سوزان نجم الدين: هناك مؤامرات.. والله يخليلنا الـ"اكستنشن"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، إنها حرصت على تقديم أدوار متنوعة ومختلفة في مسلسلات رمضان 2019، في "كلبش 3"، و"ابن اصول" من حيث الشكل والأداء وأيضًا العمر.

وأضافت سوزان لـ"فوشيا" أنها وافقت على تأدية شخصية الفتاة الأمريكية من "اللوبي الصهيوني" في "كلبش 3" لإيمانها بأن هذه الشخصية موجودة بالفعل.

وأوضحت نجم الدين أن شخصية "سولا" التي قدمتها مع الفنان حمادة هلال في "ابن أصول" منتشرة في الوطن العربي، وهناك العديد من الأمهات المتسلطات واللاتي يقمن بتربية أبنائهن على حب التملك.

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