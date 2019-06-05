شكرا لقرائتكم علي الديك عن سيرين عبد النور: "ديروا بالكن منا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرّح الفنان السوري علي الديك في لقاء تلفزيوني معه أنه من متابعي مسلسل "الهيبة" في رمضان.

وأكد الديك أن الأعمال الدرامية في الشهر الكريم هي بمثابة "مائدة رمضان" لا يستطيع أحد أن يتغاضى عن متابعتها.

وأثنى الفنان السوري علي الديك على مسلسل "الهيبة"، وأشار إلى أنه مسلسل "كبير جداً"، وأن الشخصيات المشاركة فيه جميعهم أبطال.

إلا أن الديك خص بالذكر حضور الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وأكد قائلا: "ليست سهلة"، وقال باللهجة السورية: "ديروا بالكن"، موضحا أنها نجحت بأداء دورها بجدارة، وهو ما لم يترك مجالا للمقارنة بينها وبين الفنانات السابقات اللواتي قمن بدور البطولة في العمل.