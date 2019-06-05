شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت غير متوقعة فى الحلقة الأخيرة من علامة استفهام تصدم المشاهدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "علامة استفهام" فى صدمة بين المشاهدين بعد اكتشاف الحقيقة التى كانت تخفيها قصة المسلسل، فمن يشاهد كل الحلقات السابقة سيرى أن الحلقة الأخيرة هى مسلسل آخر تماما غير الـ 29 حلقة السابقة، بعد أن شهدت تبادل الشخصيات والأدوار بين أبطال العمل.

فى الحلقة الأخيرة ظهر الفنان هيثم زكى مجسدا لشخصية "نوح الشواف"بدلا من الفنان محمد رجب حيث تبادلا الأدوار ليجسد الأخيرشخصية الدكتور سامح.

وظهر أيضا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على قيد الحياة وليس فى شخصية الدكتور "ربيع" التى جسدها طوال الحلقات حيث ظهر على أنه دكتور "محمود" مدير المصحة النفسية الذى اتفق معه محمد رجب على علاج هيثم أحمد زكى المريض النفسى على طريقته الخاصة وبكامل الصلاحيات مقابل مبلغ مالى يحدده.

وظهرت أغلب الشخصيات كمرضى نفسيين مع "نوح الشواف" فى المصحة ومنهم هيثم احمد زكى، الشيخ منصور، شوقى الخادم، عشماوى سائق التاكسى، والمتسول"، فجميعهم مرضى داخل نفس المصحة النفسية بصحبة "نوح الشواف" الذى جسده هيثم أحمد زكى فى الحلقة الاخيرة.

وكشفت الحلقة أيضا أن "رحاب" ميرهان حسين هى شقيقة الفنان محمد رجب فى شخصية دكتور "سامح" ولكنه كان يهملها ويتجاهل السؤال عليها، وبالفعل كان لها علاقة بـ "قنديل" اسلام حافظ" واتفقا سويا على الانتقام من "نوح الشواف" هيثم أحمد زكى وشقيقه "جاسر" محمد ناصر".

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وجاء فى الحلقة تسبب "نوح" هيثم أحمد زكى فى قتل "رحاب" بعد قيادته للسيارة الخاصة بها وكان بصحبتهما "قنديل" لتنقلب السيارة من أعلى كوبرى، لتنتهى حياتها.

وكشفت الحلقة أيضا، أن "قنديل" إسلام حافظ متزوج ولديه ابن من "ريم" سلمى حسن التى ظهرت خلال الـ 29 حلقة السابقة على أنها خطيبة هيثم أحمد زكى.

واكتشف المشاهدون من خلال أحداث الحلقة الاخيرة، أن الدكتور "سامح" محمد رجب، أراد الإنتقام لقتل شقيقته من "نوح الشواف" هيثم أحمد زكى، فأصر على معالجته وعمل جلسات معه وكان يعطيه أدوية محددة توهمه بأحداث تخيلية من وحيه بشخصيات وأدوار مختلفة، وهى التى ظهرت خلال الـ 29 حلقة السابقة، بأن هذه الادوية هى التى تسببت فى دمار حياته لتصبح مجرد أوهام يعيشها ويتخيلها فى حياته حتى أصبح بالفعل مريض نفسى.

وبنهاية الحلقة، أمر دكتور "سامح" محمد رجب، بخروج "نوح الشواف" هيثم أحمد زكى من المصحة النفسية وجاء أهله لاستلامه وهم "فؤاد الشواف" محمود البزاوى وابنته "مروة" جيهان خليل، وهما الأشخاص الواقعيين الذى لم تتغير أدوارهم خلال الحلقة.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة cbc, ON E, Dmc من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.