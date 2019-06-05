شاهد فى دقيقة.. 6887وفاة بـ Game of Thrones خلال 8 مواسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بداية من الموسم الأول وحتى الأخير من مسلسل Game of Thrones ، ظهرت حالات الوفاة خاصة منذ ظهور التنانين.
وبعد نهاية الملحمة الفانتازية Game of Thrones الأكثر شهرة فى تاريخ الدراما العالمية، فإن إجمالى الوفيات بلغت 6887 وفاة.
الموسم الأول: 59 وفاة
أبرز الأحداث قطع رأس نيد ستارك، البطل والشخصية الرئيسية.
الموسم الثانى: 130 وفاة
حدث ذلك فى بسبب معركة بلاك ووتر.
الموسم الثالث: 87 وفاة
كان أبرز ما شهده الموسم الثالث هو حفل الزفاف الأحمر المشهور، ومات فيه 4 شخصيات.
الموسم الرابع: 181 وفاة
أبرز حالات الوفاة فى هذا الموسم تمثلت فى تسمم جوفرى براثيون ونهاية أوبراين ومقتل تيوين فى الحمام.
الموسم الخامس: 246 وفاة
المذبحة وقعت فى هاردهوم، ونتج عنهما 246 وفاة.
الموسم السادس: 540 وفاة
شهد الموسم السادس أعلى نسب فى الوفيات متجاوزا المواسم السابقة.
الانفجار الذى أحدثته سيرسى فى الكاتدرائية تسبب فى وفاة 198 شخصا فى ضربة واحدة.
الموسم السابع: 1096 وفاة
شهد هذا الموسم عددا قليلا فى وفيات الشخصيات الرئيسية.
الموسم الثامن: 4548 وفاة
شهد الموسم الثامن والأخير العديد من المعارك الطاحنة، بداية من معركة Winterfell ونتج عن ذلك وفاة 4548 شخص .
الشخصيات الأكثر دموية:
التنين دراجون: أحرق 1426 شخصا
آريا ستارك: قتل 1278
التنين ريجال: أحرق عدد 273 شخصا
سيرسى لانيستر تسببت فى مقتل 199 شخص .
جون سنو: تسبب فى مقتل 112 شخصا
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