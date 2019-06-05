شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. 6887وفاة بـ Game of Thrones خلال 8 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بداية من الموسم الأول وحتى الأخير من مسلسل Game of Thrones ، ظهرت حالات الوفاة خاصة منذ ظهور التنانين.

وبعد نهاية الملحمة الفانتازية Game of Thrones الأكثر شهرة فى تاريخ الدراما العالمية، فإن إجمالى الوفيات بلغت 6887 وفاة.

الموسم الأول: 59 وفاة

أبرز الأحداث قطع رأس نيد ستارك، البطل والشخصية الرئيسية.

الموسم الثانى: 130 وفاة

حدث ذلك فى بسبب معركة بلاك ووتر.

الموسم الثالث: 87 وفاة

كان أبرز ما شهده الموسم الثالث هو حفل الزفاف الأحمر المشهور، ومات فيه 4 شخصيات.

الموسم الرابع: 181 وفاة

أبرز حالات الوفاة فى هذا الموسم تمثلت فى تسمم جوفرى براثيون ونهاية أوبراين ومقتل تيوين فى الحمام.

الموسم الخامس: 246 وفاة

المذبحة وقعت فى هاردهوم، ونتج عنهما 246 وفاة.

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الموسم السادس: 540 وفاة

شهد الموسم السادس أعلى نسب فى الوفيات متجاوزا المواسم السابقة.

الانفجار الذى أحدثته سيرسى فى الكاتدرائية تسبب فى وفاة 198 شخصا فى ضربة واحدة.

الموسم السابع: 1096 وفاة

شهد هذا الموسم عددا قليلا فى وفيات الشخصيات الرئيسية.

الموسم الثامن: 4548 وفاة

شهد الموسم الثامن والأخير العديد من المعارك الطاحنة، بداية من معركة Winterfell ونتج عن ذلك وفاة 4548 شخص .

الشخصيات الأكثر دموية:

التنين دراجون: أحرق 1426 شخصا

آريا ستارك: قتل 1278

التنين ريجال: أحرق عدد 273 شخصا

سيرسى لانيستر تسببت فى مقتل 199 شخص .

جون سنو: تسبب فى مقتل 112 شخصا