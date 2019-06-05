شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الفنانة شيرين ترافق زوجة محمد نجم فى المستشفى انتظارا لخروج الجثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رافقت الفنانة شيرين، زوجة الفنان الراحل محمد نجم داخل المستشفي بمنطقة الدقى، نظرا للصداقة التي تجمع بينهما، حيث رحل نجم عن عالمنا فجر اليوم الاربعاء عن عمر يناهز 74 عاما، حيث تواسى شيرين عائلة نجم فى حزنها على وفاته، وكانت شيرين قد تعاونت مع نجم فى أكثر من عمل مسرحى تم عرضها فى الأسكندرية والأردن.

وكان الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية قد أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضى دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقى، وقام وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعضوية الفنانة نهال عنبر بزيارته بالمستشفى للإطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدى الكبير.

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يذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.