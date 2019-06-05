شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يتصدر إيرادات وقفة العيد بمليون و346 ألف جنيه بفيلم كازابلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم "كازابلانكا" بطولة النجم أمير كرارة، إيرادات وقفة عيد الفطر ، حيث حقق الفيلم فى أول 4 حفلات مبلغ مليون و346 ألف جنيه.

وكان الفيلم قد طرح فى جميع دور العرض بدءا من حفلة 9 مساء أمس الثلاثاء وقفة عيد الفطر، ومن المتوقع ان يحق الفيلم إيرادات العيد نظرا لضخامة إنتاجه، ومشاركة العديد من النجوم فى أحداثه، فضلا عن قوة السيناريو وجرعة الأكشن.

فيلم "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم علي راسهم ، أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجى وإخراج بيتر ميمى، وتأليف هشام هلال.

Advertisements