"بيبى ريكسا" تهنىء المسلمين بعيد الفطر المبارك عبر تويتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المغنية العالمية بيبي ريكسا، على تهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك، بتغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كتبت قائلة "عيد مبارك".
وحققت الأغنية الأخيرة للمغنية العالمية مع فريق The Chainsmokers والتى جاءت بعنوان Call You Mine فى تحقيق مشاهدات بلغت 6.5 ملايين مشاهدة خلال ايام من طرحها.
كلمات احدي مقاطع الاغنية :
Two kids with their hearts on fire
Who's gonna save us now?
When we thought that we couldn't get higher
Things started looking down
I look at you and you look at me
Like nothing but strangers now
Two kids with their hearts on fire
Don't let it burn us out
Think about what you believe in now
Am I someone you cannot live without?
'Cause I know I don't wanna live without you, yeah
Come on, let's turn this all around
Bring it all back to that bar downtown
When you wouldn't let me walk out on you, yeah
You said, "Hey, whatcha doing for the rest of your life?"
And I said, "I don't even know what I'm doing tonight"
Went from one conversation to your lips on mine
And you said, "I never regretted the day that I called you mine"
So I call you mine
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