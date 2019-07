شكرا لقرائتكم خبر عن "بيبى ريكسا" تهنىء المسلمين بعيد الفطر المبارك عبر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المغنية العالمية بيبي ريكسا، على تهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك، بتغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كتبت قائلة "عيد مبارك".

وحققت الأغنية الأخيرة للمغنية العالمية مع فريق The Chainsmokers والتى جاءت بعنوان Call You Mine فى تحقيق مشاهدات بلغت 6.5 ملايين مشاهدة خلال ايام من طرحها.

كلمات احدي مقاطع الاغنية :

Two kids with their hearts on fire

Who's gonna save us now?

When we thought that we couldn't get higher

Things started looking down

I look at you and you look at me

Like nothing but strangers now

Two kids with their hearts on fire

Don't let it burn us out

Think about what you believe in now

Am I someone you cannot live without?

'Cause I know I don't wanna live without you, yeah

Come on, let's turn this all around

Bring it all back to that bar downtown

When you wouldn't let me walk out on you, yeah

You said, "Hey, whatcha doing for the rest of your life?"

And I said, "I don't even know what I'm doing tonight"

Went from one conversation to your lips on mine

And you said, "I never regretted the day that I called you mine"

So I call you mine