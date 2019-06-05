شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاقة الأسرية بين الراحل محمد نجم والفنان عمرو عبد الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربط علاقة أسرية بين الفنان القدير محمد نجم، الذى رحل عن عالمنا فجر اليوم الاربعاء عن عمر يناهز 74 عاما، والفنان عمرو عبد الجليل، حيث أن محمد نجم متزوج من السيدة ثريا شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل.

وكان الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية قد أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضى دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقى، وقام وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعضوية الفنانة نهال عنبر بزيارته بالمستشفى للإطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدى الكبير.

يذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.