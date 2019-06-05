شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل آخر 14 يوما فى حياة نجم الكوميديا محمد نجم قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي فجر اليوم النجم القدير محمد نجم، أحد رواد الكوميديا فى مصر والوطن العربي والذى رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 74 عاما.

وأكد مصدر مقرب من الفنان رفض ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن محمد نجم دخل المستشفى بعد تعرضه لانفعال شديد عندما سمع موقفا معينا من أحد أصدقاء، دخل على أثره إلى المستشفى لمدة 14 يوما، وجاء تشخيص الاطباء بتوقف جميع وظائف جسده كليا، مشيرا إلى أن حالته النفسية كانت سيئة للغاية، خاصة أنه كان مبتعدا عن الساحة الفنية لسنوات عدة.

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وفى سياق متصل، دخلت زوجة محمد نجم فى نوبة بكاء شديدة، حيث أنها متواجدة فى المستشفي حاليا انتظارا لاستخراج تصريح الدفن، المقرر أن يشيع الجثمان إلى مثواه الاخير إلى مقابر الأسرة فى الأباجية.

يذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.