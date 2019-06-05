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شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا "النمر البرونزى" فى الجزء الثانى من Suicide Squad والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بعض التقارير الأجنبية أن الممثل العالمى إدريس إلبا سيلعب دور "النمر البرونزى - Bronze Tiger" فى الجزء الجديد من فيلم الأكشن والخيال العلمى Suicide Squad المقرر عرضه عام 2021.
ومن المقرر أن تبدأ مرحلة إنتاج الفيلم الجديد نهاية العام الجارى، بعد اتمام صفقات الممثلين وتعينهم للأدوار الرئيسية فى الأحداث، ويرجح أن الجزء الجديد من الفيلم يعد تكملة للجزء الأول لفرقة الانتحار الذى عرض عام 2016.
ادريس البا
وتعد الشخصية الجديدة التى سيلعبها "البا" فى الفيلم الجديد الظهور الثانى لها بعد تجسيدها مؤخراً على يد النجم مايكل جاى وايت فى The CW's Arrow، وهى شخصية مستوحاه من القصص المصورة لجون أوستراندر.
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