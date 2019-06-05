صورة- شيرين تنتظر خروج جثمان محمد نجم من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

حرصت الفنانة شيرين، على مواساة أسرة الفنان الراحل محمد نجم ومرافقتهم بالمستشفى، بمجرد إعلان خبر رحيله صباح اليوم الأربعاء.

وتواجدت بالمستشفى لحين استخراج الجثمان، تمهيدًا لصلاة الجنازة.

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كان الفنان محمد نجم تعرض لجلطة دماغية، نقل إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالدقي، وكان في حالة غيبوبة تامة.

قدم الفنان الكبير الراحل محمد نجم العديد من الأعمال المسرحية الكوميدية، من بينها "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، و"أولاد دراكولا"، و"البلدوزر" وغيرها.