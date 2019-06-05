- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
حرصت الفنانة شيرين، على مواساة أسرة الفنان الراحل محمد نجم ومرافقتهم بالمستشفى، بمجرد إعلان خبر رحيله صباح اليوم الأربعاء.
وتواجدت بالمستشفى لحين استخراج الجثمان، تمهيدًا لصلاة الجنازة.
كان الفنان محمد نجم تعرض لجلطة دماغية، نقل إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالدقي، وكان في حالة غيبوبة تامة.
قدم الفنان الكبير الراحل محمد نجم العديد من الأعمال المسرحية الكوميدية، من بينها "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، و"أولاد دراكولا"، و"البلدوزر" وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة- شيرين تنتظر خروج جثمان محمد نجم من المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.