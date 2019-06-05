نبيل الحلفاوي ينعي شهداء العريش: "لا حزن ولا حداد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، شهداء الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش جنوب العريش.
وعلق: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا"، وتابع: "لا حزن ولا حداد على من يقضون العيد في جوار ربهم أحياء يرزقون، موعودون بالجنة".
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع عدد من العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.
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