إدوارد وكريم فهمي ينعيان الفنان محمد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان كريم فهمي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، الفنان الكبير محمد نجم، قائلا: "البقاء لله في الأستاذ محمد نجم".

كما نشر الفنان إدوارد، عبر صفحته بإنستجرام، صورة للفنان الراحل، وعلق: "وداعا محمد نجم، ربنا يرحمه".

وكان "نجم" قد تعرض لجلطة دماغية، دخل إثرها المستشفى الشهر الماضي، ليرحل عن عالمنا صباح اليوم.

يذكر أن الفنان محمد نجم من مواليد 1944، بدأ التمثيل بأدوار صغيرة في السبعينيات، وهو من أهم فناني الكوميديا في المسرح، وله عدد كبير من الأعمال أهمها "عش المجانين"، و"البلدوزر"، و"عبده يتحدى رامبو"، و"أصل وخمسة".