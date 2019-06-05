بالصور.. نجوم الفن يهنئون جمهورهم بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة جمهورهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشر الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة له، وعلق: "عيد سعيد، كل عام وأنتم بخير جميعا".

بينما نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، صورة لها أثناء تأدية صلاة العيد، وعلقت: "كل سنة وإنتوا طيبين يارب، ربنا يحمي مصر وأهل مصر الجدعان، وسوريا وأهل سوريا الطيبين، ويبارك بكل حد بيحب بلده وبيحافظ عليها".

كما نشرت المطربة الشعبية بوسي، صورة لها، وعلقت: "عيد سعيد، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد فطر مبارك عليكم".

بينما نشر الفنان حامد الشراب، صورته من "صالون حلاقة"، وعلق: "كل سنة وإنتوا طيبين، وعيد سعيد على الناس كلها".

كذلك حرص الفنان محمد رجب، على تهنئة جمهوره، قائلا: "كل سنة وإنتم طيبين وبألف خير، عيد فطر مبارك".

وعلقت الفنانة هنادي مهنى، على صورة لها قائلة: "كل سنة وإنتوا طيبين، عيد مبارك عليكو وعلى كل حبايبكم، استنوا عالية في أفراح إبليس 2، من يوم الأحد 8 يونيو".

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وعلق الفنان أحمد مكي، على صفحته بإنستجرام: "كل سنة وإنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم إن شاء الله".

واكتفت الفنانة حلا شيحة، بصورة كُتب عليها: "عيد سعيد".

بينما نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة تجمعها بابنتها "جومانا"، وعلقت: "عيد مبارك وأيام سعيدة عليكم جميعا، صلاة العيد، عيد سعيد".

فيما نشر الفنان كريم عفيفي، صورة له، وعلق: "كل سنة وإنتم طيبين، ويارب أكون قدرت أسعدكم السنة دي، ويارب دايما مع بعض، وعند حسن ظنكم، بحبكم، وعيد سعيد".

كما نشر مطرب الراي زاب ثروت، صورة علق عليها: "كل سنة وإنتوا طيبين، عيد سعيد"، ونشر الفنان حازم سمير صورة علق عليها: "كل عام وأنتم بخير".

وعلق الفنان أحمد السقا، على صفحته الرسمية بموقعي تويتر وإنستجرام: "كل سنة وإنتوا طيبين، وغنتوا بخير وسعادة، ودايما يبقى العيد فرحة للجميع، وخير وتحققوا كل اللي بتحلموا بيه، ونفرح دايما".

ونشر الفنان رامي جمال، البوستر الدعائي لأحدث أغانيه، وعلق: "كل سنة وإحنا كلنا طيبين، وعيد سعيد عليكم".

كذلك نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، بوستر كُتب عليه "جانا العيد"، وعلقت: "عيد سعيد مبارك عليكم جميعا".