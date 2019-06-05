محمود البزاوي ينعي شهداء العريش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان محمود البزاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، شهداء الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش بالعريش.
وعلق: "صعب أوي إن تبقى أم مستنية ابنها اللي في خدمته في الجيش يكلمها عشان يعيد عليها، ولما التليفون يرن تسمع خبر استشهاده، ربنا يرحمهم و يصبر أهاليهم، ياريت نقرالهم الفاتحة".
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع عدد من العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.
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