بالصور.. ناهد السباعي تحتفل بالعيد بصحبة والدتها وأصدقائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرصت الفنانة ناهد السباعي، بالإحتفال بعيد الفطر المبارك، بصحبة والدتها وأصدقائها، ونشرت الصور عبر حاسبها الرسمي بإنستجرام.

وظهرت "ناهد" وهي ترتدي نفس الملابس، التي ترتديها والدتها، كما ظهرن جميعا يأكلن الكحك، وعلقت: "عيد سعيد للجميع".

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي فيلم "اللعبة الأمريكاني"، وشاركها البطولة أحمد فهمي، انتصار، بيومي فؤاد، شيماء سيف.