نجل الفنان محمد نجم: "جنازة والدي عقب صلاة العصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان شريف نجم، نجل الفنان الكبير محمد نجم، إن والده توفي، منذ ساعات بأحد مستشفيات الدقي، إثر تعرضه لجلطة دماغية منذ أسابيع.
وأضاف "نجم"، في تصريح خاص لمصراوي: "صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، ولم يتحدد حتى الآن مكانها".
وأوضح أنه يتواجد حاليًا بالمستشفى لإنهاء إجراءات نقل الجثمان تمهيدًا لصلاة الجنازة.
كان الفنان محمد نجم تعرض لجلطة دماغية، نقل إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالدقي، وكان في حالة غيبوبة تامة.
قدم الفنان الكبير الراحل محمد نجم العديد من الأعمال المسرحية الكوميدية، من بينها "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، و"أولاد دراكولا"، و"البلدوزر" وغيرها.
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