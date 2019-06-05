محمد علي رزق ينعى محمد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توفي الفنان محمد نجم صباح اليوم، إثر تعرضه لجلطة دماغية، استلزمت نقله للعناية المركزة، عقب دخوله في حالة غيبوبة.

وأعلن الفنان محمد علي رزق خبر الوفاة، عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله وحده...الفنان محمد نجم في ذمة الله نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة".

كان شريف محمد نجم، نجل الفنان القدير، قد كشف عن تدهور الحالة الصحية لوالده، وأوضح أنه يتلقى العلاج بالعناية المركزة، إثر إصابته بجلطة دماغية.

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وأوضح شريف في مقطع فيديو له مع صديقه عبد الرحمن الصياد الذي نشر الفيديو عبر صفحته بموقع "فيسبوك" "أن والده أصيب بالجلطة يوم 8 مايو، ولكن الحالة تدهورت خلال الأيام الماضية".

وأوضح أن الأطباء يمنعون عنه الزيارة وكل ما يريده من الجمهور الدعاء لوالده بالشفاء.

قدم الفنان الكبير الراحل محمد نجم العديد من الأعمال المسرحية الكوميدية، من بينها "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، و"أولاد دراكولا"، و"البلدوزر" وغيرها.