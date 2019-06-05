أميتاب باتشان يحتفل بذكرى زواجه الـ46

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 يونيو 2019 01:40 مساءً - احتفل نجم بوليوود القدير أميتاب باتشان Amitabh Bachan وزوجته جايا باتشان Jaya Bachchan، بذكرى زواجهما الـ46 التي تصادف في 3 حزيران / يونيو، حيث شارك مجموعة من الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام، محتفلًا بهذه المناسبة.



باتشان النجم المخضرم ارتبط بزوجته وشريكة حياته النجمة جايا عام 1973، حيث بدأت حياتهما سويًّا ومازالا حتى اليوم من أشهر ثنائيات بوليوود الفنية.

أميتاب باتشان وزوجته

ولم يتأخر ابنهما النجم أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan، عن نشر صورة لهما عبر حسابه في انستقرام، يظهر فيها باتشان الأب باطلالة سبور والوالدة جايا بالساري الهندي، محتفلًا بذكرى زواجهما، معلقًا بعبارات المعايدة بالقول: "عيد زواج سعيد لكما والديّ..أحبكما كثيرًا."



ومن المعروف أنّ باتشان وزوجته قدّما الكثير من الأفلام الهندية التي لاقت نجاحات كبيرة على صعيد السينما في بوليوود مثل Guddi، Chupke Chupka، Sholay، Abhimaan Ek Nazar، Kabhi Khushi Kabhi Gham.

أميتاب باتشان وزوجته جايا

مهنيًّا، سوف يشارك أميتاب في فيلمين مقبلين هما Chehre، و Jhund and Brahmastr، حيث يشاركه في الفيلم الثاني مجموعة من نجوم بوليوود الشباب مثل رانبير كابور Ranbir Kapoor، وعليا بهات Alia Bhatt، وDimple Kapadiaو Nagarjuna Akkineni و Mouni Roy.



والفيلم من إخراج Ayan Mukerji ومن إنتاج كاران جوهر Karan Johar، وكان من المفروض أن يتم إطلاقه في ديسمبر من هذا العام، إلا أنّ بعض المعوقات المتعلقة بإنتاج الفيلم، حالت دون إطلاقه ليتم تأجيله إلى صيف عام 2019.