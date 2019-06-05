اليوم.. تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود

يشيع جثمان الفنان الراحل محمد نجم، عصر اليوم الموافق الأربعاء، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمر يناهز الـ 75 عامًا بعد صراعمع المرض.
وقد عاني الراحل محمد نجم، مؤخرًا من وعكة صحية أدخلته في غيبوبة استمرت لأيام، ليفيق بعدها لساعات معدودة فقط، تبعها تدهور
شديد في صحته أودي بحياته في النهاية.
يذكر أن الفنان محمد نجم، من أهم نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، الذي أمتعنا وأضحكنا من قلوبنا وترك أثره فينا، وأبرز أيفيهاته هي "شفيق يا راجل" من مسرحيته الشهيرة "عش المجانين".
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