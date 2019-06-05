معلومات تعرفها لأول مرة عن الفنان محمد نجم بعد وفاته

يعد الراحل محمد نجم، من أهم نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، والذي أمتعنا وأضحكنا من قلوبنا وترك أثره فينا بإفيهاته المميزة ونبرة صوته، وهو يقول "شفيق يا راجل" من مسرحيتة الشهيرة "عش المجانين".



وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها معلومات ستعرفها لأول مرة عن الفنان الراحل محمد نجم.

1- ولد الفنان الكوميدي محمد نجم في 14 يناير 1944 .

2- اسمه الحقيقي هو محمد محمد علي عوض، وولد بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

3- اتخذ من السينما والتلفزيون محطة قصيرة بدأ من خلالها الدخول لعالم الفن في السبعينات، ثم ابتعد عنهما منذ أن أسس مسرحه الخاص الذي حمل اسمه.

4- خاض أولي تجاربه السينمائية عام 1971 من خلال فيلم "حياة خطرة"، مع ​الفنانة نبيلة عبيد​ وصلاح قابيل وحمدي غيث.

5- شارك في عدة أفلام سينمائية منها "مولد يا دنيا، الكذاب، قمر الزمان، انتهى الحب".

6- أول أعماله المسرحية كانت عام 1968 حيث شارك في مسرحية "موزة و3 سكاكين".

7- أول بطولة مسرحية له عام 1970، من خلال مسرحية "حاجة تلخبط" أمام الفنانة نجوى سالم.

8- تُعد خطواته الفنية الحقيقية بدأت مع أعماله المسرحية التي قدمها، أبرزها "المشاكس، واحد لمون والتاني مجنون، دربكة همبكة، اعقل يا مجنون، أولاد دراكولا، أنا أجدع منه، عيطة عامل زيطة.

9- تزوج من شقيقة الممثل المصري عمرو عبدالجليل.

10- عاني مؤخرًا من وعكة صحية أدخلته في غيبوبة استمرت لأيام، ليفيق بعدها لساعات معدودة تبعها تدهور شديد في صحته أودي بحياته في النهاية.