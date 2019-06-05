وفاة محمد نجم عن عمر ناهز الـ75 عامًا

أعلن مهندس الديكور وائل عبدالله، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قبل قليل، وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر ناهز الـ75 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وتعرض محمد نجم مؤخرًا لوعكة صحية دخل علي إثرها في غيبوبة استمرت لأيام، ليفيق بعدها لساعات

معدودة تبعها تدهور شديد في صحته والدخول في وعكة صحية جديدة.يذكر أن الفنان الراحل محمد نجم من مواليد عام 1944، بدأ حياته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة، ثم أسس مسرحه الخاص،كما أسس فرقة مسرحية حملت اسمه، وقدم مسرحيات عديدة، أبرزها "عش المجانين" التي اشتهر من خلالها بلزمته الشهيرة "شفيق يا راجل"، وقدم أيضا مسرحيات مثل "اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، أولاد دراكولا، وكان آخر أعماله مسرحية "الأونطجي"، كما شارك نجم في عدة أفلام سينمائية منها "مولد يا دنيا، الكذاب، قمر الزمان، انتهى الحب".