وفاة محمد نجم عن عمر ناهز الـ75 عامًا

أعلن مهندس الديكور وائل عبدالله، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قبل قليل، وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر ناهز الـ75 عامًا، بعد صراع مع المرض.
وتعرض محمد نجم مؤخرًا لوعكة صحية دخل علي إثرها في غيبوبة استمرت لأيام، ليفيق بعدها لساعات
يذكر أن الفنان الراحل محمد نجم من مواليد عام 1944، بدأ حياته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة، ثم أسس مسرحه الخاص،
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